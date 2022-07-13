الامارات | معايير جديدة لمنشآت "الخاص".. توظيف وتدريب 500 مواطن سنوياً شرط لعضوية نادي شركاء التوطين

شكرا لقرائتكم خبر عن معايير جديدة لمنشآت "الخاص".. توظيف وتدريب 500 مواطن سنوياً شرط لعضوية نادي شركاء التوطين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور، قراراً بإعادة تنظيم معايير "نادي شركاء التوطين"، حدد بموجبه معايير وشروط وإجراءات الانتساب للنادي، وذلك انعكاساً لقرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق برفع نسب التوطين في القطاع الخاص.

وتضمّن القرار استبدال الفئات الثلاث السابقة لعضوية "نادي شركاء التوطين" وهي الفضية، والذهبية، والبلاتينية، بعضوية واحدة، مع منح المنشآت المصنفة "الفئة الأولى" ضمن نظام تصنيف المنشآت العضوية، في حال رفع معدلات التوطين سنوياً بمعدل لا يقل عن ثلاث مرات عن المستهدف (2%) أو توظيف وتدريب ما لا يقل عن 500 مواطن سنوياً بالتعاون مع "نافس".

وتعزز الإجراءات الجديدة استدامة النمو لشركات القطاع الخاص وتحمي حقوق المستثمرين والعاملين فيها، كما ترسخ ريادة بيئة الأعمال في دولة الإمارات التي تصدرت العديد من المؤشرات العالمية للتنافسية وسهولة تأسيس الشركات والابتكار في البنية التحتية والتنظيمية للاقتصاد المتنوع، خاصة وأن النظام الجديد يضع معايير واضحة وشفافة ويحفز الشركات الملتزمة بإثراء بيئة العمل في الدولة وتعزيز جاذبيتها للمواهب والكفاءات من داخل الدولة وخارجها.

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