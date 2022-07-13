الامارات | شرطة عجمان تعيد هاتف مسروق لصاحبته خلال يومين فقط

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تعيد هاتف مسروق لصاحبته خلال يومين فقط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صرح رئيس مركز شرطة الجرف الشامل الرائد محمد خلفان الشعالي، أن سيدة حضرت للمركز لتقديم بلاغ يفيد بفقدان هاتفها المحمول بمنطقة الجرف، وبالاتصال على رقم الهاتف المفقود تبين أنه مغلق ولم تتمكن من استعادته.

وفور تلقى البلاغ تم تشكيل فريق للبحث والتحري، وبعد تتبع الحدث تبين للشرطة أن الهاتف سقط عن الشاكية أثناء نزولها من مركبتها في ساحة مواقف أحد المحلات التجارية، حيث التقطه أحد المارة وأخذه معه متوجها به إلى مسكنه، وتمكن رجال الشرطة من تحديد هوية السارق وموقعه وإعادة الهاتف لصاحبته.

وتقدم زوج الشاكية بجزيل الشكر والعرفان مشيدا بسرعة واحترافية العاملين في مركز شرطة الجرف الشامل.

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