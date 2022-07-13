الامارات | محمد بن راشد: كلمة أخي محمد بن زايد خارطة طريق وترسيخ لعشق الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: كلمة أخي محمد بن زايد خارطة طريق وترسيخ لعشق الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بكلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة. وقال سموه عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، كلمة رئيس الدولة أخي محمد بن زايد .. خارطة طريق … منهج للحكومة .. رسالة إيجابية للاقتصاد .. ترسيخ لعشق الإمارات .. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App