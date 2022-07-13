الامارات | أبرز ما جاء في كلمة رئيس الدولة .. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز ما جاء في كلمة رئيس الدولة .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إليكم أبرز ما جاء في كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة..

رئيس الدولة: أخي الشيخ خليفة "رحمه الله" رافق المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في كل مراحل دولة الإمارات .. وحمل أمانة الوطن بعد رحيله بإخلاص وحكمة .. وأدى رسالته تجاه شعبه.. وترك إرثاً خالداً من العطاء لشعوب المنطقة والعالم.

رئيس الدولة: سيادة دولة الإمارات وأمنها مبدأ أساسي لا يمكن التنازل عنه أو التهاون فيه .

رئيس الدولة : سيظل منهج "سعادة المواطن ورعايته" الأساس في كل خططنا نحو المستقبل واعتزازنا وفخرنا بالإنسان الإماراتي لا حدود له.

ونثمن الدور الذي يقوم به المقيمون على أرض دولة الإمارات

رئيس الدولة: دولة الإمارات أصبحت مصدر إلهام وأمل لشعوب المنطقة والعالم .. وبإذن الله ستبقى وتتطور بجهود أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها.

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