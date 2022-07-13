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الامارات | رئيس الدولة يتبادل هاتفياً تهاني العيد مع خادم الحرمين الشريفين .. ويثمن جهود المملكة لإنجاح موسم الحج

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" التهاني بعيد الأضحى المبارك - خلال اتصال هاتفي - مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية الشقيقة.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة وخادم الحرمين الشريفين عن تمنياتهما للبلدين دوام الخير والازدهار .. سائلين المولى عز وجل أن ينعم على الأمة الإسلامية بالعزة والرفعة والرخاء.

كما هنأ صاحب السمو رئيس الدولة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود .. بنجاح موسم الحج لهذا العام، مثمناً الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية الشقيقة في خدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بيسر وطمأنينة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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