الامارات | حادث مروع يوقع 5 وفيات وإصابة آخر برأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مروع يوقع 5 وفيات وإصابة آخر برأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي خمسة أشخاص وأصيب سادس جميعهم من الجنسية العربية بإصابات بليغة في حادث مروري مروع وقع ظهر اليوم على طريق الإمارات الدائري بالاتجاه إلى خارج رأس الخيمة.

وفي التفاصيل أفادت شرطة رأس الخيمة، أن الحادث وقع إثر انحراف المركبة التي كان يستقلها الأشخاص الستة أثناء سيرها على طريق الامارات الدائري لاتجاه خارج الامارة لتصطدم بشاحنة ثقيلة ما أسفر عن وفاة خمسة أشخاص وإصابة السادس بإصابات شديدة الخطورة.

وأوضحت أنه فور تلقي غرفة العمليات البلاغ تم ارسال دوريات شرطة رأس الخيمة وسيارات الإسعاف الوطني للمكان وتم نقل جثمان المتوفين بينما تم نقل المصاب بواسطة طائرة عمودية تابعة لجناح الجو بوزارة الداخلية إلى أحد مستشفيات الامارة فيما تولت الجهات المرورية المعنية ملف الحادث لاتخاذ اللازم والوقوف على ملابساته واستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.

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