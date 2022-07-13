الامارات | قطع الإشارة الحمراء يتسبب في وفاة سائق دراجة نارية بأم القيوين

شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الإشارة الحمراء يتسبب في وفاة سائق دراجة نارية بأم القيوين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي قائد دراجة نارية عربي الجنسية في العشرينيات من عمره إثر قطعه الإشارة المرورية الحمراء مقابل تقاطع مول أم القيوين أمس في الساعة الثالثة صباحاً واصطدامه بمركبة كانت تسير على الطريق.

وعن تفاصيل الحادث قال مدير إدارة مراكز الشرطة، العميد خليفة سالم الشامسي، إن سائق الدراجة النارية قام بتجاوز الإشارة الضوئية مع تصادف تحرك المركبات في الشارع المقابل ما أسفر عن صدم الدراجة لإحدى المركبات التي كانت تملك أحقية المرور، ووفاة سائق الدراجة وهو شاب عربي الجنسية في العشرينات من العمر في مكان الحادث وإصابة الراكب كان برفقته بإصابة بليغة، وانحراف المركبة مما أدى إلى صدم رصيف وإشارة ضوئية.

ولفت الشامسي إلى ضرورة احترام السائقين لقانون السير والمرور والالتزام بالمسارات المخصصة للمركبات والتقيد بالأنظمة المرورية التي ما وضعت إلا للحفاظ على سلامة كافة مستخدمي الطريق ومنها الوقوف عند الإشارة الحمراء وعدم الانشغال عن القيادة لأي سبب كان وضرورة التأكد من ترخيص المركبات بأنواعها وسلامتها للسير في الطريق.

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