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الامارات | "شرطة أبو ظبي" و"هيئة أبوظبي للدفاع المدني" تتعامل مع حريق في شقة بمنطقة الزاهية

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شكرا لقرائتكم خبر عن "شرطة أبو ظبي" و"هيئة أبوظبي للدفاع المدني" تتعامل مع حريق في شقة بمنطقة الزاهية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاملت فرق "شرطة أبو ظبي" و"هيئة أبوظبي للدفاع المدني"مع حريق اندلع ظهر اليوم في شقة ببناية في منطقة الزاهية .

وقد باشرت الجهات المختصة عملها لمعرفة سبب الحريق وذلك وفقاً لتغريدة تم نشرها في الحساب الرسمي لشرطة أبوظبي ، كما أكدت على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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