الامارات | "شرطة أبو ظبي" و"هيئة أبوظبي للدفاع المدني" تتعامل مع حريق في شقة بمنطقة الزاهية

شكرا لقرائتكم خبر عن "شرطة أبو ظبي" و"هيئة أبوظبي للدفاع المدني" تتعامل مع حريق في شقة بمنطقة الزاهية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاملت فرق "شرطة أبو ظبي" و"هيئة أبوظبي للدفاع المدني"مع حريق اندلع ظهر اليوم في شقة ببناية في منطقة الزاهية .

وقد باشرت الجهات المختصة عملها لمعرفة سبب الحريق وذلك وفقاً لتغريدة تم نشرها في الحساب الرسمي لشرطة أبوظبي ، كما أكدت على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

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