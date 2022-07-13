الامارات | تنقل عبر القنوات التلفزيونية.. رئيس الدولة يوجه كلمة اليوم إلى أبنائه وإخوانه شعب الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن تنقل عبر القنوات التلفزيونية.. رئيس الدولة يوجه كلمة اليوم إلى أبنائه وإخوانه شعب الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يوجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم كلمة إلى أبنائه وإخوانه شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة.. يسلط سموه خلالها الضوء على منهج الدولة وما تتطلع إلى تحقيقه خلال العقود المقبلة.

وتبث الكلمة اليوم الأربعاء على القنوات التلفزيونية والإذاعية المحلية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news