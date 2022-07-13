الامارات | صفر حوادث بحرية في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن صفر حوادث بحرية في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت فرق الأمن والإنقاذ البحري في شرطة دبي صفر حوادث بحرية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، في حين سجلت فرق الإنقاذ البري 20 حادثاً برياً.

وأكد مدير مركز شرطة الموانئ بالوكالة، العقيد راشد ثاني حمد العايل، أن مركز شرطة الموانئ وضع خطة شاملة قُبيل إجازة العيد، استعداداً لاستقبال مرتادي البحري والشواطئ، وذلك عبر توزيع دوريات الأمن البحري والإنقاذ البحري، والدراجات المائية والهوائية، ودوريات أمن الشواطئ، مع تفعيل وتكثيف الدوريات في ثلاث مناطق مزدحمة يتمركز فيها مرتادو الشواطئ والبحر، (جي بي آر، والقناة المائية، والممزر).

وأكد أن ضباط شرطة دبي لا يدخرون جهداً في تعزيز شعور الأفراد بالأمن، في كل الأوقات، خصوصاً خلال العطل، حرصاً على أن ينعم أفراد المجتمع بإجازة سعيدة تسودها الراحة والأمان، وهو ما أثمر عن تحقيق صفر حوادث بحرية خلال العطلة.

من جانبه، قال رئيس قسم الإنقاذ البري في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، المقدم عبدالله بيشوه، إن فرق الإنقاذ البري تعاملت مع 20 حادثاً برياً خلال إجازة العيد، تنوعت بين فتح أبواب مغلقة، وأبواب المصاعد، وعمليات إنقاذ العالقين والمحصورين في المركبات، وحوادث التصادم المرورية، وحوادث الحريق، وغيرها من المهام الأخرى.

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