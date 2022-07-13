الامارات | أطباء في دبي يستخرجون «قرن الوعل» من كلية مريض

شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء في دبي يستخرجون «قرن الوعل» من كلية مريض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن أطباء في مستشفى دبي من إنقاذ حياة مريض يبلغ 50 عاماً، عانى سنوات عدة آلاماً شديدة في منطقة الخاصرة، بسبب حصى كبيرة في الكلية اليسرى.

وأجريت للمريض عملية جراحية معقدة لتفتيت وإزالة الحصى التي تشتهر طبياً باسم «قرن الوعل»، نظراً لتشعبها وحجمها الكبير.

وكان المريض راجع مستشفيات عدة في بلدان أوروبية مختلفة، لكنها رفضت علاجه بسبب بدانته المرضيّة (180 كيلوغراماً)، ما يمثل خطورة على حياته، خصوصاً أن الحصى متشعبة من حوض الكلى وممتدة بزوائد في جيوب الكلية، ما جعل استخراجها أمراً بالغ الصعوبة لاحتمالية حدوث نزيف.

وقال استشاري قسم جراحة المسالك البولية، الدكتور فريبورز باقري، الذي أشرف على الفريق الطبي، إن المريض راجع مستشفى دبي وهو يعاني آلاماً شديدة في منطقة الخاصرة وعدم ارتياح، نتيجة عدم قدرته على إنقاص وزنه، في الوقت الذي كان ينمو حجم الحصى حتى بلغ قطرها سبعة سنتيمترات، وتشعبت لتأخذ شكل «قرن الوعل» ما أسهم في شغل معظم أجواف الكلية (يبلغ طولها نحو 10 سنتيمترات).

وتابع أن المريض بدأ يعاني التهابات بولية متكررة، الأمر الذي بدأ يشكل عبئاً إضافياً على حياته اليومية.

وذكر أن الفريق الطبي أجرى الفحوص المخبرية والأشعة المقطعية اللازمة للمريض في أقسام المسالك البولية، وأمراض القلب، والصدرية، والتخدير قبل الخضوع للعملية الجراحية لاستئصال الحصى.

وقال باقري إن التحدّي الذي كان يواجه الفريق الطبي هو البدانة المفرطة للمريض، إذ بقي مستلقياً على بطنه طوال فترة الجراحة، فيما استخدم المنظار الجراحي من خلال فتحة صغيرة لتكسير الحصى إلى قطع صغيرة واستخراجها بالكامل من تجاويف الكلية.

وأوضح أن المريض غادر المستشفى في اليوم الثالث من العملية وهو يتمتع بصحة جيدة دون أي مضاعفات سلبية، مشيراً إلى أن هذا النوع من الحصى يستخرج عادة على مراحل عدة بسبب حجمه الكبير، ولكن كفاءة الفريق الطبي وتوافر الأجهزة والتقنيات الحديثة أتاحت استخراج الحصى في مرحلة واحدة.

وأكدت المدير التنفيذي لمستشفى دبي الدكتورة مريم الريسي، أن هذه الجراحات تحتاج إلى مهارة وخبرة في التعامل مع الحالات المرضية المعقدة، مشيرة إلى الخدمات التشخيصية والعلاجية التي يقدمها المستشفى للمرضى في مختلف التخصصات الطبية، ما يسهم بشكل فاعل في تعزيز القدرة التنافسية للمنظومة الصحية في دبي.

وقالت إن هيئة الصحة تتبنى أحدث التقنيات والحلول الذكية وتحرص على استقطاب كفاءات طبية متميزة وتسخير خبراتها لخدمة المرضى لتحقيق أفضل النتائج.

مستشفيات في بلدان أوروبية رفضت علاج المريض بسبب بدانته المرضيّة.

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