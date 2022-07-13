الامارات | دبي تسجل 9 حوادث مرورية خلال عطلة العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تسجل 9 حوادث مرورية خلال عطلة العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة في شرطة دبي، العقيد جمعة سالم بن سويدان، إن الإدارة سجلت تسعة حوادث مرورية خلال إجازة عيد الأضحى، أسفرت عن حالتي وفاة، وثماني إصابات متفرقة راوحت بين البليغة والمتوسطة.

وأوضح أن الإدارة سجلت حادثاً يوم الجمعة الماضي، تمثل في تصادم مركبتين على شارع المدينة العالمية، أسفر عن إصابة متوسطة، في حين شهد اليوم الأول من عيد الأضحى وقوع خمسة حوادث، أسفرت عن حالتي وفاة في حادثي دهس منفصلين، وإصابة أربعة آخرين في ثلاث حوادث اصطدام، وشهد اليوم الثاني من العيد حادثين منفصلين، الأول في منطقة الرفاعة وأسفر عن إصابة متوسطة، والثاني على شارع أم سقيم، وأسفر عن إصابة أخرى متوسطة، وشهد اليوم الثالث حادثاً مرورياً واحداً نتج عنه إصابة متوسطة.

وأشار إلى أن معظم الحوادث وقعت نتيجة ارتكاب سائقي المركبات المتسببة في الحوادث لمخالفات مرورية متنوعة، لافتاً إلى أن الإدارة كثفت وجودها الميداني خلال فترة العيد لمتابعة الأوضاع المرورية، ووضعت خطة شاملة للحد من حوادث السير خلال إجازة العيد، وتشكيل فرق من الدوريات المرورية ورقباء السير لتنظيم حركة السير في المراكز التجارية والأسواق والأماكن المزدحمة، بالإضافة إلى تكثيف الدوريات على الشوارع الخارجية، كما تم تكثيف الدوريات المرورية في الأماكن التي شهدت كثافة سكانية لمنع العبور العشوائي.

من جانبه، قال مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، العقيد محمد عبدالله المهيري، إن شرطة دبي تلقت خلال عطلة العيد، 50 ألفاً و748 مكالمة هاتفية، على رقم الطوارئ (999).

ودعا العقيد محمد المهيري الجمهور إلى الاتصال بالرقم (999) في الحالات الطارئة، والرقم (901) في الحالات غير الطارئة وفي حال الاستفسار عن الخدمات المقدمة من شرطة دبي لأفراد المجتمع، مؤكداً أن مركز القيادة والسيطرة يتمتع بأهمية قصوى وطبيعة عمل حساسة، كونه المستجيب الأول للبلاغات الطارئة.

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