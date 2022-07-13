الامارات | 5 ضوابط لعمل مراكز تخزين الحبل السري والخلايا الجذعية في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ضوابط لعمل مراكز تخزين الحبل السري والخلايا الجذعية في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت هيئة الصحة في دبي خمسة ضوابط لعمل مراكز تخزين دم الحبل السري، في الإمارة، بهدف توفير نظام متكامل يلبي الاحتياجات الصحية للمجتمع، وتقديم الخدمات بشكل آمن وجودة عالية.

وأوضحت الهيئة في تعميم وجهته إلى المهنيين الصحيين، والمنشآت الصحية العاملة ضمن نطاق اختصاصها وصلاحياتها، بشأن شروط وضوابط ملزمة لعمل مراكز تخزين دم الحبل السري والخلايا الجذعية.

وتشتمل الشروط والضوابط على وجوب التزام المنشآت الصحية المزاولة لنشاط استخدام الخلايا الجذعية في الإمارة بالحصول على الترخيص من قبل الهيئة، وفق الآلية المعتمدة لدى الهيئة بهذا الشأن، حيث يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة مرفقاً بالمستندات المطلوبة عبر النظام الإلكتروني للتراخيص «شريان» من خلال الموقع الرسمي للهيئة. وأن يكون لديها اتفاقية مع مراكز تخزين دم حبل السرة والخلايا الجذعية المرخصة من الهيئة، لإجراء عمليات جمع ونقل الخلايا إلى مختبراتها.

وأضافت أنه يحظر على مراكز تخزين دم حبل السرة والخلايا الجذعية والمرخصة من الهيئة استيراد أو تصدير الخلايا، والاقتصار على تخزينها داخل الدولة. وفي حال الحاجة إلى نقل الخلايا خارج الدولة يتوجب على المنشأة أولاً الحصول على تصريح رسمي مسبق من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتنسيق مع الهيئة.

وأكدت الهيئة إجراء زيارات دورية تفتيشية للتحقق من امتثال المنشآت الصحية للتشريعات السارية واللوائح التنظيمية.

وذكرت أن الشروط والضوابط تأتي استناداً لقرار مجلس الوزراء في شأن اعتماد ضابط عمل مراكز تخزين دم حبل السرة والخلايا الجذعية.

وتابعت الهيئة أنها تعمل من خلال مركز دبي لدم الحبل السري على جمع واستخلاص وتخزين الخلايا الجذعية من دم الحبل السري، ونشر الوعي بأهمية تخزين الخلايا الجذعية، وتنظيم ورش العمل للكوادر الطبية والطبية المساندة للتعريف بالطرق الصحيحة لجمع عينات الدم المستوفية لشروط التخزين، إضافة إلى فحص التطابق النسيجي لمعرفة مدى التطابق بين وحدة الخلايا الجذعية المستخلصة من دم الحبل السري والمريض الراغب في الاستفادة منها.

ولفتت إلى وجود معايير وشروط خاصة لتخزين الخلايا، أهمها عدم تخثر الدم، عدم وجود مرض معدٍ لدى الأم المتبرعة أو وجود تشوه في الطفل، إضافة إلى ضرورة ألا تكون وحدة الدم مجهولة الهوية أو خالية من معلومات الأم المتبرعة، فضلاً عن أهمية ألا تكون كمية الدم المستخلصة أقل من الكمية المطلوبة، ولا تخزن الخلايا أيضاً في حال كانت قليلة العدد.

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