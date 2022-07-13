الامارات | منصور بن زايد يطلق استراتيجية أبوظبي الغذائية

شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن زايد يطلق استراتيجية أبوظبي الغذائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، الخطة الاستراتيجية لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 2022-2025.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف تحفيز قطاع الزراعة وإنتاج الغذاء، وترسيخ مكانة القطاع كرافد أساسي في منظومة التنويع الاقتصادي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتنفيذاً لأهداف حكومة أبوظبي في بناء اقتصاد متنوّع يرتكز على المعرفة، وتمكين التنمية الزراعية المستدامة، وضمان وفرة وسلامة الغذاء وتعزيز ريادة دولة الإمارات في هذا الميدان.

ونوه سموه بجهود إدارة وموظفي الهيئة، الذين تمكنوا خلال السنوات الماضية من تحقيق العديد من الإنجازات الداعمة لاستدامة قطاع الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي في إمارة أبوظبي.

من جانبه، قال مدير عام الهيئة، سعيد البحري العامري، إن الاستراتيجية تعكس اهتمام القيادة بالقطاع الزراعي والغذائي، وحرصها على توفير مقومات النجاح كافة لدعم جهود حكومة أبوظبي في بناء اقتصاد متنوع، موضحاً أن «متابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، كانت لها بالغ الأثر في الإنجازات التي تحققت، وتشمل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي بنسبة 84% من تسع سلع غذائية مختارة عام 2021».

وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة تمثل خريطة طريق للمستقبل من أجل إرساء نظم غذائية مستدامة ومعالجة التحديات التي يواجهها القطاع، وزيادة معدل الاستدامة الزراعية إلى 66%، مقابل 46% حالياً، وخفض استخدام المياه الجوفية المستخدمة في الزراعة بنحو 500 مليون متر مكعب في الفترة بين 2022 و2025.

وتقوم الاستراتيجية الجديدة على الشراكة الفاعلة مع المؤسسات العاملة في مجال الزراعة وإنتاج الغذاء. ولتحقيق هذه المستهدفات حددت الاستراتيجية مبادرات عدة تضمن ترسيخ الاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وبناء قدرات القطاع استناداً إلى مبادئ البحث والتطوير والحوكمة والتميز في تقديم الخدمة.

وتتسم الاستراتيجية بالتنوّع والتكامل لضمان تعزيز الأمن الغذائي اعتماداً على قيم المرونة والمهنية والكفاءة لتمكين التنمية الزراعية المستدامة وتحديث أنظمة الزراعة وتحسين إنتاجية المزارع، وتشجيع المزارعين ومربي الثروة الحيوانية على تبني تطبيق أفضل الممارسات المتوافقة مع مبادئ الاستدامة الزراعية.

يُذكر أن قيمة مساهمة القطاع الزراعي لإمارة أبوظبي في الناتج المحلي الإجمالي زادت إلى 13.7 مليار درهم عام 2020، نتيجة لتغيير أساليب الزراعة وتقديم خدمات متميزة للمزارعين، فيما تُواصل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مسيرتها الحافلة بالإنجازات التي حظيت بتقدير واسع من قبل المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية على مدى السنوات الماضية.

حضر إطلاق الخطة الاستراتيجية العضو المنتدب رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الدكتور مغير خميس الخييلي، ومدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، سعيد البحري العامري، والإدارة التنفيذية للهيئة.

منصور بن زايد:

«الاستراتيجية الجديدة تستهدف زيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news