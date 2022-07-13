الامارات | حجاج دبي ينهون أداء مناسك الحج.. والعودة اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج دبي ينهون أداء مناسك الحج.. والعودة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى حجاج بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي، أمس، جميع شعائر الحج، بعد اكتمال المناسك وطواف الوداع وسط أجواء ومشاعر إيمانية فياضة.

وأكد رئيس البعثة، مروان الشحي، سلامة جميع حجاج البعثة، وأنهم بخير وعافية، ويقررون العودة إلى أرض الوطن بسلامة اليوم الأربعاء (13 يوليو 2022) عبر مطار دبي الدولي.

‏وأشاد الشحي باهتمام القيادة بضيوف الرحمن منذ لحظة وصولهم إلى الأراضي المقدسة، وتوفير كل سبل الراحة التي أسهمت في أدائهم لمناسكهم بكل يسر وسلامة.

جدير بالذكر أن البعثة تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري. وتضم 70 حاجاً من موظفي حكومة دبي وممن لم يسبق لهم أداء فريضة الحج.

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