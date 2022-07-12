الامارات | 7 ركائز لبرتوكول عودة الحجاج إلى الدولة بعد أداء الفريضة

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ركائز لبرتوكول عودة الحجاج إلى الدولة بعد أداء الفريضة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 7 إجراءات احترازية يجب على الحجاج الالتزام بها، بعد العودة من أداء فريضة الحج، لضمان سلامة الحاج وذويه.

وحسب الوزارة فإنه على الحجاج العائدون من الأراضي المقدسة، بعد الانتهاء من تأدية فريضة الحج أن يلتزموا ببرتوكول خاص، يتضمن 7 إجراءات ضرورية، تتضمن " الالتزام بلبس الكمام وتقليل المخالطة والخروج من المنزل في أول 7 أيام من تاريخ العودة، وإجراء الفحص المخبري في مطارات الدولة عند الوصول، علما بأن إجراء هذا الفحص اختياريا عدا الحالات المشتبه بها".

وأكدت الوزارة على ضرورة التزام الحاج بإجراء فحص مخبري إلزامي في اليوم الرابع بعد وصوله، أو عند ظهور الأعراض، حيث سيتم ربط تغيير اللون الأخضر في تطبيق الحصن بنتيجة سلبية لفحص PCR في اليوم الرابع"

وشددت على ضرورة مراجعة الحجاج للمراكز الصحية مباشرة في حال ظهور أعراض الإنفلونزا وتطبيق الحجر الصحي في حال الإصابة.

وحسب البروتوكول المعتمد يحق للسلطات المحلية في كل إمارة تطبيق الحجر المنزلي حسب ما تراه مناسباً، كما يشترط تطبيق نظام المرور الأخضر في تطبيق الحصن قبل مغادرة الدولة".

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