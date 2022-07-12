الامارات | 9597 مستفيداً من المساعدات الاجتماعية شهرياً في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن 9597 مستفيداً من المساعدات الاجتماعية شهرياً في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، أنها تقدم مساعدات اجتماعية شهرية متنوعة لـ 9597 مستفيداً من مواطني إمارة الشارقة، فيما بلغ عدد المستفيدين من التدخل العاجل نحو 342 مستفيداً خلال النصف الأول من العام 2022.

وقالت مدير إدارة المساعدات الاجتماعية، علياء الزعابي، إن المساعدات التي تقدمها الدائرة هي إحدى خدمات الضمان الاجتماعي المعنية بدعم وتمكين الأسر من ذوي الدخل المحدود والوصول بهم إلى المستوى المعيشي اللائق، وبما يمكنهم من العيش بكرامة واستقلالية، وتوفير الحياة الكريمة، والرفاه الاجتماعي لهم.

وأشارت إلى أن الدائرة تبادر من أجل الوصول إلى كافة الفئات المستفيدة، لاسيما أصحاب الحاجات الضرورية أو العاجلة، وتبحث عنهم وتصل إليهم في منازلهم من خلال الفرق العملية المدربة والمؤهلة والأنظمة التقنية والتحول الرقمي الذي واكبته الدائرة في سبيل الوصول إلى المستفيدين وتمكينهم من مواجهة ظروفهم والوصول بهم إلى خط الأمان.

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