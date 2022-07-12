الامارات | "إقامة دبي " تستقبل أفواج من حجاج الدولة عبر مطار دبي اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن "إقامة دبي " تستقبل أفواج من حجاج الدولة عبر مطار دبي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصلت صباح اليوم الثلاثاء إلى مطار دبي الدولي مبنى رقم 1 أول دفعة من حجاج الدولة على متن " طيران الإمارات "، على أن تتبعها أفواج أخرى اليوم وغدا ، بواسطة الناقل الوطني و الخطوط الجوية السعودية ، فيما أنهت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي استعداداتها، لعودة رحلات الحج القادمة من الأراضي المقدسة حيث وضعت خطة متكاملة لإنهاء إجراءات الوصول معلنة جاهزيتها لاستقبال الفوج الأول من حجاج بيت الله بحزمة إجراءات سلسة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم خلال عودتهم الى أرض الوطن بعد أداء المناسك وتقديم أرقى مستوى من الخدمات لهم والعمل على تيسير إجراءات وصولهم بسهولة ويسر .

ووجه مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي سعادة الفريق محمد أحمد المري، بالتدابير اللازمة وتوفير كل الإمكانات لتسهيل إجراءات الحجاج المسافرين بسرعة قياسية مشيدا بجهود مأموري جوازات إقامة دبي ومتابعتهم لملف الحجاج المدرج على قمة أجندة أعمال الإدارة .

وأشار إلى أن الفوج الأول من الحجاج القادمين من الأراضي المقدسة يصل مطار دبي مبنى رقم 1 بعد ادائهم مناسك الحج صباح الثلاثاء ، وسط حزمة من الاجراءات الاستثنائية التي اتخذتها إقامة دبي لضمان رحلة عودة آمنه لنحو 850 حاجا وحاجة في اليوم الأول بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين في المطار على أن تتبعها دفعات أخرى .

و أكد أن إقامة دبي دشنت الحلول الذكية مثل البوابات والممرات الذكية وتسخير الذكاء الاصطناعي لتسهيل وتسريع إجراءات دخول حجاج بيت الله الحرام بغية توفير بيئة ذكية متكاملة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، والتعامل مع التزايد المستمر لأعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي ، تحديدا في مواسم الذروة التي تشهد ازدحاماً كبيراً مثل الحج والإجازات وفترة الأعياد بما يعزز المكانة التنافسية لمطار دبي في تقديم تجربة سفر مميزة تتسم بالخطوات الاستباقية وبالمرونة والابتكار في الأدوات .

ووجه سعادة الفريق محمد المري تقديره للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات ولحكومة دبي على دعمها المتواصل لملف حجاج الدولة واهتمامها الكبير ومتابعتها الدائمة لأحوال الحجاج على مدار الساعة وتوفير كل أوجه الدعم لهم

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