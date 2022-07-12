الامارات | بلدية عجمان: 454 أضحية استقبلتها مقاصب الإمارة خلال ثالث أيام العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية عجمان: 454 أضحية استقبلتها مقاصب الإمارة خلال ثالث أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن مقاصب عجمان ومدينتي مصفوت والمنامة استقبلت 454 أضحية خلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث استقبل المقصب المركزي 387 أضحية، فيما استلم مقصب المنامة 4 أضاحي، واستقبل مقصب مصفوت 64 أضحية.

وأوضحت الدائرة أن الكادر الطبي أجرى للأضاحي عمليات الفحص البيطري لضمان سلامتها ومطابقتها للاستهلاك الآدمي حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين.

وفتح المقصب المركزي أبوابه أمام الجمهور في أول أيام العيد بعد صلاة عيد الأضحى المبارك وحتى الساعة الرابعة عصراً، فيما واصل العمل خلال أيام العيد التالية من السابعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً. وأشارت دائرة البلدية إلى أنها وفرت الأيدي العاملة المؤهلة من فنيين وعمال لخدمة المراجعين وكذلك لفحص المعدات والتأكد من جاهزيتها لاستيعاب كافة أنواع الأضاحي وتوفير كافة الاحتياجات الضرورية لسير العمل في المقصب.

وأعلنت الدائرة أن الكادر الطبي عمل خلال أيام العيد على فحص الأضاحي قبل وبعد الذبح وفقاً للمعايير العالمية للتأكد من سلامة الأضاحي وخلوها من الأمراض حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك، كما تم ترقيم الأضاحي لسهولة عملية التتبع.

ولفتت الدائرة إلى أن مقصب مصفوت استقبل المتعاملين منذ يوم الجمعة الماضي وحتى يوم الاثنين من الساعة السابعة صباحاً وحتى السابعة مساءً، فيما استقبل مقصب المنامة المتعاملين يومي الأحد والاثنين الماضيين من الساعة السابعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.

وبينت الدائرة أن فرق العمل تأكدت من جهوزية الشحنات الواردة لسوق المواشي والتي طابقت معايير الاستهلاك الآدمي وخلوها من العيوب والأمراض، مشيرة إلى أن إدارة الرقابة والتفتيش البلدي شددت الرقابة على مخالفي التعليمات الصادرة، والتي قضت بمصادرة الأضاحي المذبوحة في غير نطاق القانون وتحرير المخالفات على من يخالف ذلك.

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