الامارات | 1420 جهة عمل تطرح وظائف وفرص تدريب للمواطنين على «نافس»

شكرا لقرائتكم خبر عن 1420 جهة عمل تطرح وظائف وفرص تدريب للمواطنين على «نافس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهر إحصاء أجرته «الإمارات اليوم»، حول مدى تفاعل المؤسسات وجهات العمل التابعة للقطاع الخاص، مع مبادرة ربط برنامج «القيمة الوطنية المضافة» ببرنامج تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، ارتفاعاً كبيراً في عدد الشركات وجهات العمل التي انضمت إلى منصة توظيف وتأهيل وتدريب المواطنين (نافس)، وذلك بعد تسجيل 410 جهات عمل على المنصة خلال الأسبوع الماضي، ليبلغ إجمالي جهات العمل 1420 منشأة، تطرح آلاف الوظائف والفرص التدريبية المخصصة للكوادر المواطنة.

وتعد منصة «نافس»، التي تتبع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، برنامج «القيمة الوطنية المضافة»، من برامج ومبادرات «مشاريع الـ50»، الهادفة إلى تحقيق نقلة نوعية في المسار التنموي في دولة الإمارات، وتطوير منظومة الاقتصاد الوطني، من خلال تحفيز توفير فرص عمل للمواطنين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الشركات العاملة فيه، وضمان استدامة الأعمال، واستمرارية النمو الاقتصادي الوطني، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص، بتوظيف 75 ألف مواطن على مدى السنوات الخمس المقبلة، بمعدل 15 ألف وظيفة للمواطنين سنوياً.

واستهدفت الاتفاقية تحفيز الشركات الحاصلة على شهادة «القيمة الوطنية المضافة» على زيادة نسبة المحتوى المحلي، من خلال توفير فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص، في 11 قطاعاً صناعياً مستهدفاً للنمو، تشمل «المعادن والبتروكيماويات والمنتجات الكيماوية والبلاستيك والآلات والمعدات والصناعات الدفاعية والصناعات الدوائية والتكنولوجيا والمعدات الطبية والاتصالات والأغذية والمشروبات والتكنولوجيا الزراعية».

وأوضح مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية أن الاتفاقية تسهم في دعم منظومة التنمية البشرية الإماراتية، وتساعد على إعداد رأسمال بشري إماراتي منتج ومستدام، إلى جانب دعم المبادرات والبرامج، لتشجيع المواطنين والشركات على الاستفادة من المزايا التي توفرها، بهدف مساعدة الكوادر الإماراتية على العمل في القطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير فرص تثقيفية بشأن توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وبرامج لتعريف المواطنين، وتمكينهم من الإلمام بمبادرات وبرامج «نافس»، وتشجيعهم على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص.

واعتبر المجلس أن الإقبال اللافت من جهات العمل على التسجيل لدى منصة «نافس» لطرح الفرص الوظيفية والتدريبية أمام المواطنين، يعد انعكاساً واضحاً لجاذبية القطاع الصناعي في الدولة من قبل المستثمرين المحليين والأجانب، ونتاجاً للمحفزات الحكومية الداعمة لنمو القطاع الصناعي، منوهاً بأن برنامج نافس يسعى باعتباره شريكاً استراتيجياً للقطاع الخاص، لتوفير الفرص والظروف أمام جهات العمل، بما يساعدها على تمكين وتطوير الكادر الإماراتي، وانضمامه إلى القطاع الخاص، ومنه المجال الصناعي.

ووفقاً لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، فإن الاتفاق الموقع مع «نافس» ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للوزارة.

3500 وظيفة

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، خلال توقيعها اتفاقاً للتعاون الاستراتيجي مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، لتسريع توظيف الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص، نجاحها في توظيف أكثر من 3500 مواطن من أصحاب المهارات والكفاءات في شركات القطاع الخاص العاملة ضمن سلسلة التوريد لأعمال ونشاطات «أدنوك»، وذلك منذ إطلاق برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة في عام 2018.

توظيف

«الوصول إلى وظيفة العمر أمر ليس بالسهل.. والحفاظ عليها أصعب»، معادلة عملية يحتاج اجتيازها إلى مجهود شاق، يبدأ باجتهاد دراسي، متبوع بتطوير مهني ذاتي، ثم بحث ورفض وقبول، حتى تحقيق الحلم الوظيفي المنشود.

ومن منطلق دورها المجتمعي، تسعى «الإمارات اليوم»، عبر هذه الصفحة إلى مشاركة الشباب هدف البحث عن عمل، وأحلام وظيفة العمر، وواقع خطة الدولة نحو توطين كوادرها الشابة في القطاعين الحكومي والخاص.

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