الامارات | مشاجرة زوجية تكلف رجلاً 25 ألف درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن مشاجرة زوجية تكلف رجلاً 25 ألف درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسبب اعتداء رجل على زوجته بالضرب في إصابتها بكدمات في الرأس والصدر، وعوقب بغرامة 5000 درهم أمام المحكمة الجزائية، كما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزامه بأن يؤدي لزوجته 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها.

وفي التفاصيل أقامت امرأة دعوى قضائية ضد زوجها، طلبت إلزامه بأن يؤدي لها 70 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الجسدية والمعنوية التي لحقت بها، مشيرة إلى أن زوجها اعتدى على سلامة جسمها فأحدث بها إصابات واردة في التقرير الطبي «كدمات على الصدر والرأس»، وتمت إدانته بموجب حكم جزائي بتهمة الاعتداء بالضرب المسندة إليه وعاقبته حضورياً بغرامة 5000 درهم، وأرفقت سنداً لدعواها صوراً ضوئية من الحكم الصادر في القضية الجزائية، ومحضر الاستدلالات، فيما قدمت محامية الزوج مذكرة جوابية اطلعت عليها المحكمة.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن البيّن من أوراق الدعوى، أن الخطأ الذي ارتكبه الزوج الاعتداء على سلامة جسم المدعية، وأُدين بتلك التهمة في القضية الجزائية وعوقب حضورياً بغرامة 5000 درهم ولم يرتض بالحكم فاستأنفه وصدر حكم بعدم قبول الاستئناف لذا يتوجب على المحكمة الاستناد إليه في ثبوت الخطأ من جانبه الموجب للتعويض.

ولفتت المحكمة إلى أن الخطأ الذي أدين بموجبه الزوج هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استندت المدعية في إقامة دعوى التعويض، ويكون الحكم الجزائي قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ولحق المدعية من جراء اعتداء الزوج عليها بالضرب ضرر يتمثل في الآلام التي لحقت بها فضلاً عن شعورها بالحزن والأسى، وقضت بإلزام الزوج بأن يؤدي للمدعية مبلغ 20 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية الذي لحقت بها وإلزامه بالرسوم والمصروفات.

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