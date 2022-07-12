الامارات | امرأة ترغب في الطلاق من زوجها.. عاطل عن العمل بمزاجه

شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة ترغب في الطلاق من زوجها.. عاطل عن العمل بمزاجه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طلبت امرأة (عربية) الطلاق من زوجها كونه عاطلاً عن العمل بإرادته (مزاجه)، وهي تعمل وتنفق عليه وعلى الأسرة، متسائلة عن الإجراءات القانونية المتبعة بالإعلان بالنشر، إذ هجرها زوجها عندما طالبته بالطلاق، ولا تعرف له عنواناً.

جاء ذلك ضمن حلقات توعية قانونية، يقدمها المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، عبر «الإمارات اليوم»، لإلقاء الضوء على قانون الأحوال الشخصية، وما استجد فيه من مواد قانونية جديدة.

وقالت السائلة إنها «عربية، حضرت إلى الدولة بمفردها منذ 20 عاماً، للعمل في إحدى الشركات، واتفقت مع زوجها، وهو ابن عمتها، على السفر إلى الإمارات، وعندما تستقر أمورها، تستخرج له تأشيرة زيارة للبحث عن عمل».

وأضافت إنها فور التحاقها بالعمل، أرسلت لزوجها التأشيرة، لكنه لم يبادر بالبحث عن عمل، ورفض عروض العمل التي وجدتها له، وكلما يلتحق بعمل لا يستمر كثيراً فيه، وفضل البقاء في المنزل بلا عمل.

وتابعت أنها رزقت منه ببنتين (19 و16 سنة)، وارتضت بحاله حفاظاً على استقرار الأسرة، لكن خلافاتها مع زوجها كانت مستمرة، بسبب اعتماده الكلي على دخلها، وزاد العبء عليها لتدبير أجرة السكن ومصروفات البيت والرسوم الدراسية لابنتيها، ولم تدخر شيئاً طوال 20 سنة من العمل.

وأشارت إلى أن ابنتيهما كانتا تراها رجل البيت، وكل المسؤوليات على عاتقها، ومع تزايد المشكلات، طلبت الطلاق من زوجها، الذي لم يكن له دور إيجابي في حياتها، لكنه رفض الطلاق، وترك البيت ولا تعرف عنوانه.

وسألت هل يمكنها رفع قضية طلاق على زوجها دون أن تعرف عنوانه؟ وهل يجوز قانوناً إعلانه بالنشر على نفس عنوان بيتها، وتتسلمه ابنتها، خصوصاً أنها تجاوزت الـ18 سنة، أم يتم إعلانه عن طريق عنوانه في بلدتهما؟

وقال الدكتور يوسف الشريف، إن الإعلان بالنشر على منزل السائلة في بلدها قد يأخذ وقتاً طويلاً، لذا هناك حل أيسر وأسهل إذا كانت تعرف رقم هاتف زوجها داخل الدولة، تطلب من المحكمة إعلانه برسالة نصية على الهاتف، أو عبر الإيميل أو «الواتس أب»، والقانون سهل الإجراءات واعتمد الإعلان بهذه الوسائل عن طريق المحكمة.

وأشار إلى المادة (14) من قانون الأحوال الشخصية نصت على أن: 1- يُعلن شخص المدعى عليه أو المراد إعلانه بصورة الإعلان، في موطنه، أو محل إقامته، أو محل عمله، أو الموطن المختار، أو أينما وُجد، فإذا تعذر إعلانه جاز للمحكمة إعلانه بالفاكس، أو البريد الإلكتروني، أو البريد المسجل بعلم الوصول، أو ما يقوم مقامها.

2- إذا لم يجد القائم بالإعلان شخص المطلوب في موطنه، أو محل إقامته، كان عليه أن يسلم صورة الإعلان إلى أي من الساكنين معه من زوج، أو أقارب، أو أصهار، وإذا لم يجد المطلوب إعلانه في محل عمله، كان عليه أن يسلم الإعلان لرئيسه في العمل، أو لمن يقرر أنه من القائمين على إدارته، وفي جميع الأحوال لا تسلم صورة الإعلان إلا إلى شخص يدل ظاهره أنه أتم الـ18 من عمره، وليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه.

3- إذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه، أو امتنع من وجده من المذكورين فيها، عن التوقيع على الأصل بالتسليم، أو عن تسلم الصورة بعد التحقق من شخصيته، أو كان المكان مغلقاً، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته لمسؤول مركز الشرطة، أو من يقوم مقامه، الذي يقع في دائرته موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل المعلن إليه حسب الأحوال، وعليه خلال 24 ساعة من تسليم الصورة لمركز الشرطة، أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه، أو محل إقامته، أو محل عمله أو موطنه المختار كتاباً مسجلاً بالبريد يعلمه أن الصورة سلمت لمركز الشرطة.

4- يجوز للمحكمة استثناء من الفقرة السابقة، أن تأمر بتعليق صورة من الإعلان على لوحة الإعلانات، وعلى باب المكان الذي يقيم فيه المراد إعلانه، أو على باب آخر مكان أقام فيه، أو بنشره في صحيفتين يوميتين، تصدران في الدولة أو في الخارج، باللغة العربية أو اللغة الأجنبية، حسب الأحوال، إذا اقتضى الأمر ذلك.

5- إذا تحققت المحكمة أنه ليس للمطلوب إعلانه، موطن أو محل إقامة، أو محل عمل، أو فاكس، أو بريد إلكتروني أو عنوان بريدي، فتعلنه بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة أو خارجها، باللغة العربية، أو اللغة الأجنبية حسب الأحوال، ويعتبر تاريخ النشر تاريخاً لإجراء الإعلان.

6- ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن، أو إقامة، أو محل عمل، معلوم في الخارج، فتسلم صورة الإعلان إلى وكيل وزارة العدل، لتُعلن إليهم بالطرق الدبلوماسية، أو يتم إعلانهم عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول.

7- يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تبليغ الصورة، أو من تاريخ إرسال الفاكس أو البريد الإلكتروني، أو من تاريخ وصول البريد المسجل بعلم الوصول أو من تاريخ النشر وفقاً للأحكام السابقة.

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