الامارات | شرطة أبوظبي تتلقى 39 ألف مكالمة خلال عطلة العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تتلقى 39 ألف مكالمة خلال عطلة العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقت شرطة أبوظبي 39 ألف مكالمة من الجمهور مع مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات في قطاع العمليات المركزية على هاتف الطوارئ 999، وذلك في عطلة عيد الأضحى المبارك على مستوى إمارة أبوظبي.

وأفادت شرطة أبوظبي بأنها نجحت في اعتماد منظومة أمنية متكاملة لعيد الأضحى المبارك، من خلال تعزيز السلامة والأمانن وتقديم كل أنواع الدعم والاستجابة.

وقال مدير إدارة العمليات، العميد ناصر سليمان المسكري، إن معظم المكالمات للحوادث مرورية تتنوع بين البسيطة والازدحام المروري، أو بعض الحالات الطارئة البسيطة، لافتاً إلى أن فرق العمل على أتم الاستعداد والتأهب لتلقي البلاغات والمكالمات، والتنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى موقع الحادث في أسرع وقت.

وذكر أن شرطة أبوظبي وفرت أفضل الأجهزة والتقنيات والكوادر البشرية المؤهلة في «مراكز القيادة والتحكم»، ضمن استراتيجيتها لتقديم أفضل الخدمات للجمهور وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وحث الجمهور على التواصل مع غرفة العمليات المركزية للإبلاغ عن الحوادث التي يتعرضون لها في جميع الأوقات، مشيراً إلى أن كوادر إدارة العمليات تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

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