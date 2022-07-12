اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | ضيوف الرحمن يؤدون طواف الوداع

0 نشر
مكة المكرمة - وام 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن ضيوف الرحمن يؤدون طواف الوداع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدى حجاج بيت الله الحرام أمس طواف الوداع وسط منظومة خدمية متكاملة أعدتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وذكرت وكالة الأنباء «واس» أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهزت في وقت مبكر جميع الخدمات وفق الخطط المتبعة لتيسير أداء المناسك على ضيوف الرحمن، كما جندت كادر أمن مدنياً و500 موظف لإدارة وتنظيم الحشود بالتعاون مع الجهات الأمنية داخل المسجد الحرام، إضافة إلى تهيئة طوابق مبنى المطاف، والطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام بالكامل.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا