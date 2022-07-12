الامارات | ارتفاع تدريجي في الحرارة اعتباراً من غد

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع تدريجي في الحرارة اعتباراً من غد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، لافتاً إلى أن الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، تراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، وتصل إلى 40 كم/س على البحر، الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج، وقد يضطرب أحياناً نهاراً، في الخليج العربي، فيما يكون خفيف الموج في بحر عمان.

وأوضح المركز أن الطقس غداً سيصبح صحواً إلى غائم جزئياً، مع استمرار احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، قد يصاحبها سقوط أمطار، لافتاً إلى حدوث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس الخميس المقبل، يصبح حاراً وصحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، مرجحاً احتمالية سقوط أمطار قد تمتد على بعض المناطق الداخلية.

وأكد أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س، وتصل إلى 40 كم/س على البحر، الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأفاد المركز بأن طقس يوم الجمعة المقبل سيكون حاراً وصحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً قد تمتد على بعض المناطق الداخلية بعد الظهر، فيما تكون الرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، خصوصاً مع السحب تكون مثيرة للغبار، تتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد يوليو ارتفاعاً في درجات الحرارة، حيث تتأثر المنطقة والدولة بامتداد الرياح والمنخفضات الحرارية، وأهمها منخفض الهند الموسمي، الذي يعمل على رفع درجات الحرارة.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد، فإن المناطق الجبلية الشرقية والجنوبية من الدولة تتعرّض لتكوّن السحب الركامية، حيث تتطور هذه السحب بسبب الجبال، والارتفاع في درجات الحرارة، ما يسبب سقوط الأمطار في فترات ما بعد الظهر.

وذكر المركز أن بعض مناطق الدولة تتأثر، خلال الشهر الجاري، خصوصاً في النصف الثاني منه، بامتداد منطقة التقارب بين المدارين (ITCZ)، الذي يصاحبه تكوّن بعض السحب الركامية الممطرة أحياناً، لافتاً إلى أن دورة نسيم البر والبحر تلعب دوراً مهماً خلال هذا الشهر، إذ تتأثر الدولة برياح جنوبية شرقية ليلاً وصباحاً، وبرياح شمالية نهاراً.

كما تتأثر الدولة أحياناً برياح جنوبية نشطة، قد تثير الغبار، خصوصاً خلال فترة الصباح. كما تنشط الرياح الشمالية الغربية أحياناً وتكون محمّلة ومثيرة للغبار.

وأفاد المركز بأن الرطوبة النسبية تزداد في بعض الأيام خلال فترة الصباح الباكر على بعض المناطق، وقد يتشكّل ضباب أو ضباب خفيف في بعض الأيام القليلة خلال الشهر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news