الامارات | عريف في شرطة دبي لم يرتكب أي حوادث خلال 31 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن عريف في شرطة دبي لم يرتكب أي حوادث خلال 31 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل العريف أول، سالم مسعد الذيباني، من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، على رخصة قيادة عام 1991، وأظهر منذ ذاك الوقت التزاماً تاماً بأنظمة وقوانين السير والمرور، والسلامة العامة والانضباط، ولم يرتكب أي حادث خلال فترة عمله سائقاً أو خلال قيادته مركبته الشخصية على مدار 31 عاماً.

بناءً على التزامه وتميزه وانضباطه، منحه القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، وسام القائد العام للسائق المثالي، ضمن جائزة القائد العام للتميز 2022 في دورتها الـ18، والمُخصصة للاحتفاء بأصحاب الإنجازات في التميز الوظيفي، والإداري، والمؤسسي، بكل فئاتهم على مستوى الأفراد والضباط والمدنيين والإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وعبر الذيباني عن سعادته الغامرة بحصوله على وسام القائد العام للسائق المثالي، موضحاً أنه التحق بالعمل في شرطة دبي في العام 1985، وتعلم الانضباط والالتزام بالمهام الوظيفية، ما انعكس على سلوكه وحياته الشخصية اليومية، وحرصه على أن يكون مثالاً يحتذى لرجل الشرطة أثناء قيامه بالمهام التي تقع على عاتقه.

وأوضح أن عدم ارتكابه حوادث أو عدم حصوله على مخالفات طيلة هذه الفترة الطويلة، نابع من حرصه على الالتزام بتطبيق قوانين السير والمرور، والسرعات القانونية المحددة في الشوارع، وعدم التجاوز الخطأ والانتباه المتواصل لمجريات الطريق، مؤكداً أن أهم شيء على الشخص أن يدركه منذ صعوده السيارة أن يضع نصب عينيه أن يقود بمسؤولية تامة من أجل سلامته وعائلته وسلامة مُستخدمي الطريق.

وحث السائقين على الالتزام بالسرعات القانونية، والحذر من استخدام الهواتف أثناء القيادة.

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