الامارات | الصداقة تطول العمر .. وتنمية المجتمع تحتفي بها في نهاية الشهر الحالي

شكرا لقرائتكم خبر عن الصداقة تطول العمر .. وتنمية المجتمع تحتفي بها في نهاية الشهر الحالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم وزارة تنمية المجتمع احتفالية في ديوان الوزارة لإحياء اليوم العالمي للصداقة وذلك في يوم السبت الموافق 30 يوليو.

وتقرر إعلان يوم 30 يوليو، يوماً دولياً للصّداقة فِي الدّورة 65 للجمعية العامة للأمم المتحدة المُنعقدة في 27 أبريل 2011 . ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليميّة، بالإضافة إلى المُجتمع المدنيّ، بما فيه من المنظمات غير الحكومية والأفراد، إلى الاحتفال باليوم الدوليّ للصّداقة بالطريقة المناسبة، وفقاً للثّقافة وغيرها من الظُرُوف أو الأعراف الملائمة لمُجتمعاتهم المحليّة والوطنيّة والإقليميّة، وذلِك عبر الأنشطة التّعلِيمِيّة وأنشطة التوعية العامة.

ووفقا للأخصائيين في العلوم الاجتماعية فان الصّداقة بين الشعوب والبلدان والثقافات والأفراد تعد عاملاً ملهماً لجهود السلام، وتشكل فرصةً لبناء الجسور بين المُجتمعات، ومُواجهة وتحدّى أي صور نمطيّة مغلُوطة والمُحافظة على الروابط الإنسانِيّة، واِحترام التنوُّع الثقافيّ.

أما الباحثين في مجال الصحة فقد أكدوا أن الأصدقاء يلعبون دورًا مهمًا في تحسين المستوى العام للصحة. ويتمكّن البالغون الذين يكوِّنون علاقات اجتماعية قوية من تقليل مخاطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية الخطيرة من ضمنها الاكتئاب وارتفاع ضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم غير الصحي. وتوصلت الدراسات إلى أن فترة حياة البالغين الأكبر سنًا الذين يكوِّنون علاقات اجتماعية ذات قيمة يمكن أن تكون أطول من أقرانهم أصحاب العلاقات الاجتماعية القليلة.

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