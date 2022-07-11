الامارات | مقاصب عجمان تستقبل 907 أضحية في ثاني أيام العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن مقاصب عجمان تستقبل 907 أضحية في ثاني أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن مقاصب عجمان ومدينتي مصفوت والمنامة استلمت 907 أضحية خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث استقبل المقصب المركزي 804 أضحية، فيما استلم مقصب المنامة 38 أضحية، واستقبل مقصب مصفوت 65 أضحية.

وواصل الكادر الطبي عمليات الفحص البيطري للأضاحي لضمان سلامتها ومطابقتها للاستهلاك الآدمي، حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك.

وكانت قد استلمت مقاصب عجمان ومدينتي مصفوت والمنامة 1067 ذبيحة خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث استقبل المقصب المركزي 797 ذبيحة، فيما استلم مقصب المنامة 134 أضحية، واستقبل مقصب مصفوت 136 أضحية.

وأخضعت الأضاحي للفحص الظاهري قبل الذبح لضمان ملائمتها للاضحية وخلوها من أي أمراض تؤثر على صحة المستهلك، بالإضافة للفحص البيطري للحوم بعد الذبح لضمان سلامتها ومطابقتها للاستهلاك، حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك.

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