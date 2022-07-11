الامارات | زيارات ميدانية لتفقد الخدمات الأمنية في الشارقة خلال العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن زيارات ميدانية لتفقد الخدمات الأمنية في الشارقة خلال العيد والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام مدير عام الإدارة العامة للعمليات الشرطية بشرطة الشارقة بالإنابة، العميد ابراهيم العاجل، يرافقه مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة العقيد يوسف بن حرمول، بزيارة إلى عدد من مراكز الشرطة الشاملة في الإمارة للوقوف على مستوى تقديم الخدمات للمتعاملين خلال عطلة العيد، وتفقد سير العمل ومرونة عملية تقديم الخدمات، والإطلاع على أبرز البلاغات الواردة خلال العطل

وهنأ العاجل موظفي المراكز من ضباط وصف ضباط وأفراد بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكداً أهمية توفير السبل الداعمة لسلاسة إجراءات تقديم الخدمات وفق أفضل الممارسات المتبعة، تحقيقاً للتوازن بين الحفاظ على ركائز المنظومة الأمنية، وإسعاد المتعاملين.

وثمن العاجل جهود الموظفين المناوبين وحرصهم على أداء عملهم بكفاءة وفعالية خلال عطلة العيد، الأمر الذي يشكل ركيزة أساسية في حفظ وتعزيز الأمن والأمان، مؤكداً أن شرطة الشارقة تضع تعزيز الأمن والسلامة للمجتمع في مقدمة أولوياتها انطلاقاً من حرصها على استدامة توفير الخدمات الأمنية والشرطية للأفراد في جميع الأوقات والمناسبات والعطل الرسمية.

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