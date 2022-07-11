الامارات | رئيس الدولة يتبادل هاتفياً تهاني عيد الأضحى مع عدد من قادة الدول

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يتبادل هاتفياً تهاني عيد الأضحى مع عدد من قادة الدول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك - خلال اتصالات هاتفية - مع كل من .. الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الشقيقة، وبشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ورجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة والقادة عن تمنياتهم للجميع بالصحة والسعادة ولبلدانهم دوام الخير واليمن والبركات.. سائلين المولى عز وجل أن ينعم على جميع الشعوب العربية و الإسلامية بالأمان والاستقرار والازدهار.

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