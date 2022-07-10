الامارات | رئيس الدولة ونائبه يعزيان رئيس أنغولا بوفاة جوزيه إدواردو دوس سانتوس

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه يعزيان رئيس أنغولا بوفاة جوزيه إدواردو دوس سانتوس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " برقية تعزية إلى جواو لورنسو رئيس جمهورية أنغولا في وفاة جوزيه إدواردو دوس سانتوس الرئيس الأنغولي السابق.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تعزية مماثلة إلى جواو لورنسو رئيس جمهورية أنغولا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news