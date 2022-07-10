الامارات | عبدالله بن زايد : "عيال زايد يمين.. ما أجملها من تسميه".. شكرًا رجال أمن السعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد : "عيال زايد يمين.. ما أجملها من تسميه".. شكرًا رجال أمن السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علق سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على احتفاء وترحيب رجل أمن سعودي بالحجاح الإماراتيين.

ووثق مقطع فيديو متداول، احتفاء رجل أمن سعودي بالحجاح الإماراتيين، حيث قال في المقطع من خلال مكبر الصوت : "حجاج دولة الإمارات على يمين.. عيال زايد يمين".

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في التغريدة "عيال زايد يمين..

ما أجملها من تسميه ..#شكرًا_رجال_أمن_السعودية". وأضاف سموه "يالله تجعل السعودية من أهل اليمين".

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