الامارات | شرطة أبوظبي تزور مصابي الحوادث المرورية وتهنئهم بالعيد

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تزور مصابي الحوادث المرورية وتهنئهم بالعيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زارت شرطة أبوظبي مصابي الحوادث المرورية في مستشفى توام بمدينة العين وهنأتهم بعيد الأضحى المبارك وحثتهم على أخذ الحيطة والحذر عند استخدام الطريق مستقبلاً من أجل سلامتهم وسلامة الآخرين .

وشارك في الزيارة إدارة مرور العين وقسم المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بالعين وذلك من منطلق حرص شرطة أبو ظبي على رفع مستوى الوعي بما تسببه الحوادث المرورية وخطورتها، و تكثيف التوعية خلال فترة عطلة العيد بالحد من الحوادث على الطرق .

وأثنى مدير شؤون المرضى بمستشفى توام سالم البلوشي على زيارة شرطة أبوظبي ضمن مبادراتها الإنسانية في التواصل المجتمعي مع كافة شرائح المجتمع، مشيداً بجهودها المستمرة في تعزيز جهود التوعية لتوفير السلامة المرورية ، وتمنى لمصابي الحوادث المرورية الشفاء العاجل.

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