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الامارات | السيطرة على حريق بمستودع صهاريج في أبوظبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق بمستودع صهاريج في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطرت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني على حريق اندلع في مستودع لسكراب سيارات ثقيله و صهاريج بمنطقة المفرق اليوم حوالي الساعة الثانيه ظهرً.

وذكرت شرطة أبوظبي عبر حسابها الرسمي في تويتر بأنه تمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات حتى الان وجاري استكمال التعامل مع الحريق ومباشرة تحقيق موسع حول سبب الحريق و الظروف المحيطة به .

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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