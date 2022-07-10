الامارات | مديرا قطاعي "الأمن الجنائي" و"أمن المجتمع" بشرطة أبوظبي يهنئان المناوبين بالعيد

شكرا لقرائتكم خبر عن مديرا قطاعي "الأمن الجنائي" و"أمن المجتمع" بشرطة أبوظبي يهنئان المناوبين بالعيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي والعميد احمد مسعود المزروعي مدير قطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي المنتسبين من الضباط وضباط الصف والأفراد والمدنيين المناوبين خلال عيد الأضحى المبارك وقدما التهاني والتبريكات لهم بمناسبة العيد وتمنيا لهم التوفيق في مهام عملهم.

فقد تفقد مدير قطاع الامن الجنائي سير عمل المناوبين في مديرية شرطة العين ومركز شرطة زاخر ، وزار مدير قطاع أمن المجتمع المناوبين في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية الوثبة وإدارة رعاية الأحداث في أبوظبي.

وتمنى مديرا قطاعي الامن الجنائي وأمن المجتمع للمناوبين المزيد من العطاء والنجاح، و أن يكونوا دائماً على قدر المسؤولية في أداء الواجب، والحرص على تقديم أفضل الخدمات بما يعزز ثقة الجمهور بشرطة أبوظبي.

واعرب المناوبون عن سعادتهم البالغة بالزيارة مؤكدين حرصهم على القيام بواجباتهم الشرطية والأمنية وتقديم الخدمات في مختلف الأوقات مشيدين بزيارة مدراء القطاعات وأهميتها في التحفيز دوماً لتطوير الأداء الشرطي، وفق أفضل الممارسات المتطورة.

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