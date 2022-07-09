الامارات | مواعيد عمل مقاصب عجمان خلال عيد الأضحى

شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عمل مقاصب عجمان خلال عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن المقصب أكمل كافة الاستعدادات للعمل خلال أيام الأضحى المبارك حيث فتح أبوابه أمام الجمهور في أول أيام العيد بعد صلاة عيد الأضحى المبارك وحتى الساعة الرابعة عصراً، فيما سيتواصل العمل خلال أيام العيد التالية من السابعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، مبينةً أنها وفرت الأيدي العاملة المؤهلة من فنيين وعمال لخدمة المراجعين وكذلك لفحص المعدات والتأكد من جاهزيتها لاستيعاب كافة أنواع الأضاحي وتوفير كافة الاحتياجات الضرورية لسير العمل في المقصب.

وأعلنت الدائرة أن الكادر الطبي سيعمل على فحص الأضاحي قبل وبعد الذبح وفقاً للمعايير العالمية للتأكد من سلامة الأضاحي وخلوها من الأمراض حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك، كما وسيتم ترقيم الأضاحي لسهولة عملية التتبع.

ونوهت الدائرة أن مقصب مصفوت بدأ استقبال المتعاملين من أمس الجمعة الموافق 8 يوليو وحتى يوم الاثنين الموافق 11 يوليو من الساعة السابعة صباحاً وحتى السابعة مساءً، فيما سيستقبل مقصب المنامة المتعاملين يومي الأحد والاثنين الموافقين لـ 10و11 يوليو 2022 من الساعة السابعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.

وبينت الدائرة أن فرق العمل تأكدت من جهوزية الشحنات الواردة لسوق المواشي والتي طابقت معايير الاستهلاك الآدمي وخلوها من العيوب والأمراض.

وعن كيفية استلام الأضاحي أوضحت الدائرة أن العملية ستتم من خلال المركبات فقط، منوهةً أنه لن يتم استلام الأضاحي من الأفراد الراجلة ممن يقومون بعبور الساحة من سوق المواشي إلى حظيرة المقصب.

ودعت الدائرة الجمهور لذبح الأضاحي في المقصب وعدم التعامل مع الجوالة حيث ستعمل إدارة الرقابة والتفتيش البلدي على الرقابة على من يخالف التعليمات الصادرة بمصادرة الأضاحي المذبوحة في غير نطاق القانون وتحرير المخالفات على من يخالف ذلك، مطالبة الجمهور بالإبلاغ عن الحالات المخالفة عبر الإبلاغ والتواصل على الرقم المباشر 80070.

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