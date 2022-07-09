الامارات | مدير عام إقامة دبي يطمئن على سير العمل في مطار دبي الدولي في صباح أول أيام العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام إقامة دبي يطمئن على سير العمل في مطار دبي الدولي في صباح أول أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفقد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الفريق محمد أحمد المري، سير العمل في مطار دبي الدولي والاطمئنان على سلاسة الإجراءات التي تضمن السعادة للمسافرين خلال أيام عيدالأضحى المبارك، مؤكداً استعداد الموظفين بجميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية لاستقبال المسافرين منزوار الدولة وتسهيل إجراءات السفر لهم خلال عطلة العيد، يرافقه اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مديرإقامة دبي، ومساعدي المدير العام والضباط والمسؤولين في إقامة دبي.

وهنأ الفريق المري المسافرين والمسؤولين والموظفين المتواجدين على رأس عملهم خلال أيام عطلة العيد، مثنياً على كفاءة ورحابة صدور مأموري جوازات مطارات دبي وحسن خلقهم في استقبال زوار الإمارات العربية المتحدة.

وقال الفريق محمد أحمد المري، أن إقامة دبي حريصة على تنفيذ كافة توجيهات الحكومة الرشيدة للدولة، ومواصلة تقديم خدماتها بكفاءة، وتعزيز جودة الحياة الشاملة في المجتمع، معرباً عن تقديره بالجهود الاستثنائية من قبل مأموري جوازات مطارات دبي في تسهيل إجراءات المسافرين القادمين إلى دولةالإمارات عبر مطارات دبي، وتوفير أقصى مستويات الأمن والأمان لحماية منافذ الدولة وتحقيق السعادةلزوارها.

وحث الموظفين بأهمية ضرورة الاستمرار في اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الصادرة من الدولة وتسهيل إجراءات المسافرين القادمين عبر مطارات دبي، حفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

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