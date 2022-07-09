الامارات | بلدية الشارقة تحدد الإجراءات المتبعة في ذبح الأضاحي

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الشارقة تحدد الإجراءات المتبعة في ذبح الأضاحي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت بلدية مدينة الشارقة حرصها على توفير غذاء آمن ولذا تعمل خلال العيد على تكثيف متابعة ذبح الأضاحي في مسلخ الشارقة، كما حددت العديد من الإجراءات المتبعة في ذبح الأضاحي تشمل فحص الأضحية من قبل أطباء قسم الرقابة البيطرية قبل وبعد الذبح حيث يتم التأكد من الحالة الصحية للحيوان المراد ذبحة قبل الذبح وذلك بالكشف على الأغشية المخاطية للحيوان و مراقبة التنفس الطبيعي في حالتي الوقوف و المشي و كذلك التأكد من عدم وجود نفاخ أو توّرم بجسمه و أي إفرازات غير طبيعية.

وأوضحت البلدية أن هناك فحصا آخر للأضحية أو الذبيحة بعد الذبح للتأكد من الغدد الليمفاوية الرئيسة و الفرعية إذا لزم الأمر، من حيث الحجم و الشكل وكذلك فحص التجويفين الصدري و البطني و الأحشاء الموجودة بهما و في حالة إجتياز الأضحية للفحص يتم الإفراج عنها بإعتبارها صالحة للإستهلاك الآدمي.

وأفادت البلدية أنه يتم إتلاف الذبائح المصابة بحالات أمراض عامة كاليرقان والطفيليات المرتبطة بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان إتلافاً كلياً و يتم إصدار شهادة بذلك، وفي حالة وجود مرض مرتبط بعضو معين في الذبيحة يتم إتلاف العضو فقط إتلافاً جزئياً.

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