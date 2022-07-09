الامارات | مبلغ مالي كبير غرامة ذبح الأضاحي خارج المسالخ .. تعرّف إلى التفاصيل

شكرا لقرائتكم خبر عن مبلغ مالي كبير غرامة ذبح الأضاحي خارج المسالخ .. تعرّف إلى التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت منظومة الخدمات الحكومية في أبوظبي "تم" بأنه تم تنظيم ممارسات شعائر نحر الأضاحي في عيد الأضحى المبارك، لحماية الناس والبيئة من الأمراض المعدية المحتملة ومن الآثار الضارة للمسالخ المفتوحة، مشددة على أنه لا يُسمح للجمهور بشراء أية مواشي من الشوارع أو ذبح الأضاحي في المنازل والأماكن العامة.

وذكرت المنظومة، على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن إمارة أبوظبي توفر لقاطنيها وسائل آمنة وصحية لذبح الأضاحي بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك من أجل تسهيل شعائر عيد الأضحى بطريقة صحية.

وأشار إلى أن عملية النحر تتم في المسالخ المجهزة بكافة وسائل الحماية وبفِرق الأطباء البيطريين الذين يقومن بإجراء الفحوصات الطبية على كافة أنواع المواشي، إضافة إلى القصابين المحترفين وعمال النظافة من أجل توفير الجوّ المناسب والآمن، ويتم تحديد رسوم ذبح الأضاحي بواسطة المسالخ والجزارين، ويمكن للجمهور الاستفادة من خدمة "طلب ذبح الإبل والماشية" وخدمة "طلب ذبح الماعز والغنم" عبر منصة تـــم.

وحذّرت "تم" الأفراد من مواطنين ومقيمين من الإقدام على ذبح الأضاحي خارج المسالخ المعتمدة في الإمارة، لافتة إلى أنه سيتم تغريم المخالفين مبلغ 20 ألف درهم مع مصادرة الأضحية إذا ذبحت الأضاحي خارج المسالخ.

ولفتت إلى أن أوقات عمل المسالخ في أبوظبي تبدأ من الساعة 6:30 صباحًا ولغاية الساعة 7:30 مساءً، وتبدأ عملية الذبح بعد صلاة العيد مباشرة.

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