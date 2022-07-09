الامارات | رئيس الدولة ونائبه يتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه يتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية ورؤساء الوزراء.

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