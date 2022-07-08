الامارات | رئيس الدولة يتبادل هاتفياً تهاني عيد الأضحى مع قادة دول شقيقة

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يتبادل هاتفياً تهاني عيد الأضحى مع قادة دول شقيقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك - خلال اتصالات هاتفية - مع كل من الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة، والملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، وعبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة وقادة الدول الشقيقة عن تمنياتهم للجميع بالخير واليمن والبركات.. سائلين المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات والدول الشقيقة وشعوبها الرخاء والأمن والأمان وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الشعوب العربية والإسلامية والعالم أجمع بالاستقرار والازدهار.

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