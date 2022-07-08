الامارات | رئيس الدولة ونائبه يهنئان قادة الدول العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه يهنئان قادة الدول العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو رؤساء وملوك وأمراء الدول العربية والإسلامية .

وأعرب سموه عن تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولشعوبهم مزيداً من التقدم والرخاء وللأمة العربية والإسلامية دوام العزة والرفعة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو رؤساء وملوك وأمراء الدول العربية والإسلامية ورؤساء الوزراء.

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