الامارات | محمد بن زايد يهنئ حكام الإمارات وشعبها والمقيمين وجميع المسلمين بعيد الأضحى

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يهنئ حكام الإمارات وشعبها والمقيمين وجميع المسلمين بعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، حكام الإمارات وشعبها والمقيمين على أرضها وجميع المسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال سموه في تغريدة بحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":

"أهنئ إخواني حكام الإمارات وشعبها والمقيمين على أرضها وجميع المسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. وأدعو الله تعالى أن يديم على بلادنا الخير واليمن والبركات وعلى العالم السلام والأمان.

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