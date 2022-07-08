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الامارات | محمد بن راشد يهنئ شعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي شعب الإمارات العربية المتحدة والأمة العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك.

وقال سموه بتغريدة في حسابه الرسمي على "تويتر": "في هذا اليوم العظيم .. يوم عرفة .. نسأل الله العظيم أن يتقبل حجاج بيت الله ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.. ونبارك لشعب الإمارات وللأمة العربية والإسلامية عيد الأضحى المبارك .. كل عام وشعبنا وجميع الشعوب العربية والإسلامية في خير وصحة.. وأمن وأمان .. كل عام وأنتم بخير" .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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