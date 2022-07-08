الامارات | انتبه.. مخاطر صحية قد تصيبك إذا أفرطت في تناول اللحوم خلال العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن انتبه.. مخاطر صحية قد تصيبك إذا أفرطت في تناول اللحوم خلال العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت هيئة الصحة في دبي ثلاثة مشكلات صحية محتملة، قد تصيب أفراد المجتمع في حال التناول العشوائي للأطعمة والإفراط في تناول اللحوم، خلال عيد الأضحى المبارك، هي " عسر الهضم، التلبك المعوي، ارتفاع معدلات الكوليسترول، والتسمم الغذائي في حال تناولتها من مصادر مجهولة".

وأوضحت رئيسة قسم التعزيز والتثقيف الصحي في هيئة الصحة بدبي الدكتورة هند العوضي لـ" الإمارات اليوم" أنه يجب الاعتدال في تناول اللحوم خلال عيد الأضحى المبارك، خصوصاً حيث تكثر الأضاحي، وتبادل اللحوم بين أفراد المجتمع".

وأكدت على ضرورة طهو اللحوم جيداً، والابتعاد عن تناولها نيئة، أو غير مكتملة النضج، لما قد ينتج عن ذلك من مشكلات صحية في المعدة والجهاز الهضمي بشكل عام.

وشددت على ضرورة تجنب الإفراط في تناول الطعام، والامتناع عن تناول الأطعمة الدسمة والمشروبات الغازية، والالتزام بتناول الأطعمة الصحية التي يتم تحضيرها من المنزل، وعدم الإكثار من تناول الحلويات وأطباق اللحوم الثقيلة على المعدة.

وأكدت على ضرورة مضغ الطعام ببطء لضمان الهضم الجيد، خصوصا أن لحوم البقر والضأن تستغرق وقت طويلا في عملية الهضم، لذا ينصح بتناولها باعتدال، وتجنب الأطعمة المقلية أو الوجبات التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكريات.

ونصحت بالحرص على تناول الفواكه الطازجة والخضار والمكسرات والحبوب الكاملة، كذلك الحرص على شرب ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء يومي، وممارسة الرياضة أو المشي للمساعدة في عملية الهضم.

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