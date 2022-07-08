الامارات | تعرف إلى مواعيد فتح الحدائق والمتنزهات في الشارقة وعجمان خلال عيد الأضحى

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى مواعيد فتح الحدائق والمتنزهات في الشارقة وعجمان خلال عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلديتا الشارقة وعجمان، فتح أبواب الحدائق والمنتزهات للجمهور خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وأكدت أن ذلك سيتم وفق تدابير احترازية وضوابط مشددة.

وأوضحت بلدية الشارقة، أن حدائق مدينة الشارقة تستقبل الجمهور وفق تدابير وقائية وضوابط، حيث تفتح أبوابها من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً، كما يستقبل منتزه الشارقة الوطني وحديقة الرولة الجمهور من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الحادية عشرة منتصف الليل.

وأعلنت إدارة الزراعة والحدائق في دائرة البلدية والأراضي بعجمان، عن افتتاح كافة الحدائق والمرافق العامة خلال أيام عيد الأضحى المبارك من الساعة 4 عصراً حتى الثانية عشراً منتصف الليل، وفق مجموعة من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تشمل التباعد، مبينة أن الحدائق ستشهد إقامة فعاليات متنوعة مع الالتزام التام بالإجراءات الوقائية لقضاء أجمل الأوقات ولجميع فئات المجتمع.

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