الامارات | "طقس العيد": انخفاض في "الحرارة".. وأمطار مصحوبة بـ"برق ورعد"

شكرا لقرائتكم خبر عن "طقس العيد": انخفاض في "الحرارة".. وأمطار مصحوبة بـ"برق ورعد" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الدولة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مائل للحرارة نهاراً ومعتدل ليلاً، موضحاً أنه سيطرأ انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة اعتباراً من يوم الأحد المقبل، ليصبح الطقس معتدل الحرارة بوجه عام.

وذكر المركز أن تدفق السحب يستمر على الدولة من الشرق يتخللها بعض السحب الركامية الممطرة وقد يصاحبها البرق والرعد أحياناً، ليكون الطقس غائم جزئي إلى غائم بوجه عام مع سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة على فترات.

وأشار إلى أن الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة بوجه عام وتكون نشطة إلى قوية السرعة أحياناً مع السحب الركامية تكون مثيرة للغبار والاتربة على المناطق المكشوفة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية.

وأوضح أن البحر يكون خفيف إلى متوسط الموج بوجه عام يضطرب أحياناً خاصة مع السحب في الخليج العربي وبحر عمان.

وعن درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال هذه الفترة ستكون كالتالي:

السواحل والجزر 35 – 38

المناطق الداخلية 37 – 43

المناطق الجبلية 28 – 33

فيما يتوقع أن تكون درجات الحرارة الصغرى خلال هذه الفترة:

السواحل والجزر 29 – 33

المناطق الداخلية 26 – 31

المناطق الجبلية 21 – 28

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