الامارات | "الشارقة للتعليم الخاص" تحدد تفاصيل التقويم المدرسي للعام الدراسي الجديد لـ"الوزاري والأجنبي"

شكرا لقرائتكم خبر عن "الشارقة للتعليم الخاص" تحدد تفاصيل التقويم المدرسي للعام الدراسي الجديد لـ"الوزاري والأجنبي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، تفاصيل التقويم المدرسي للعام الدراسي 2022- 2023 للمنهاجين الوزاري والأجنبي، موضحة أن العام الدراسي الجديد سيبدأ يوم 29 أغسطس المقبل.

وذكرت الهيئة، أنه فيما يخص التقويم الوزاري، فإنه تقرر أن يبدأ دوام الفصل الدراسي الأول 29 أغسطس، فيما تحددت إجازة الشتاء من 12 ديسمبر 2022، إلى 29 ديسمبر 2022، لافتة إلى أن الفصل الدراسي الثاني سيبدأ 2 يناير 2023، على أن تكون إجازة الربيع من 27 مارس إلى 13 أبريل 2023.

وأوضحت الهيئة أن الفصل الدراسي الثالث سيبدأ يوم 17 أبريل 2023، على أن ينتهي دوام الطلبة بإجازة نهاية العام يوم 29 يونيو من العام المقبل، ثم يبدأ العام الدراسي التالي يوم 28 أغسطس 2023.

وفيما يخص المنهاج الأجنبي، قررت الهيئة بدء العام الدراسي 29 أغسطس المقبل، فيما تبدأ إجازة الشتاء يوم 12 ديسمبر وتستمر حتى 29 ديسمبر، ويستأنف الطلبة دوامهم 2 يناير 2023.

وأشارت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أنه فيما يخص إجازة الربيع، فإنه على المدرسة اختيار تطبيق أي من الخيارين؛ الخيار الأول 3 أسابيع من 27 مارس 2023، وحتى 13 أبريل 2023، والخيار الثاني أسبوعين من 27 مارس إلى 6 أبريل 2023، بالإضافة إلى عدد 5 أيام منفصلة أو مستمرة خلال العام الدراسي.

ويستأنف دوام الطلبة في المدارس التي اختارت الخيار الأول يوم 17 أبريل 2023، وفي المدارس التي اختارت الخيار الثاني يوم 10 أبريل.

وتبدأ إجازة الصيف يوم 29 يونيو من العام المقبل، فيما يبدأ العام الدراسي الجديد 28 أغسطس 2023.

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