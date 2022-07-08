الامارات | شرطة أبوظبي تحذر من خطورة الألعاب النارية على الأطفال

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تحذر من خطورة الألعاب النارية على الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت شرطة أبوظبي من مخاطر الألعاب النارية خلال الاحتفال ببهجة عيد الأضحى المبارك موضحة أن بدايتها تسلية ونهايتها مأساوية قد تصل إلى الإضرار بالعيون وفقدان البصر ووقوع حرائق بالمنازل.

ودعت الأهالي للانتباه إلى خطورة شراء أبنائهم للألعاب النارية من بعض مواقع التواصل الاجتماعي والتي تحاول استغلال الأطفال والمراهقين عبر توفير الألعاب النارية بأسعار بسيطة .

وأكدت على أهمية دور الآباء والأمهات في مراقبة أطفالهم واستشعار مسؤوليتهم في توعيتهم بمخاطرها وأن يحرصوا على سلامة أبنائهم ، محذرة من شراء الألعاب النارية وضرورة التأكد من عدم اقتناء أبنائهم لها حفاظاً على سلامتهم .

وحثت أولياء الأمور على تشديد الرقابة على الأبناء الذين يقبلون على شرائها لتجنيبهم الحوادث المؤسفة وخصوصاً التي تطال الصغار و الموجودين في محيط استعمالها فقد تتسبب في الإصابة بالحروق والتشوّهات المختلفة التي تؤدي غالباً إلى عاهات مستديمة أو مؤقتة كما تحدث أضراراً في الممتلكات جرّاء ما تسببه من حرائق عند اشتعالها .

ودعت الجمهور عند معرفة بائعي الألعاب النارية ، أو أية معلومات بخصوصهم، عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ 999 او خدمة أمان والتي تتعامل مع البلاغ او الشكوى بسرية تامة على الرقم المجاني 8002626.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news