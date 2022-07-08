الامارات | منصور بن محمد يوجّه بتسهيل حركة المسافرين عبر منفذ حتّا

شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن محمد يوجّه بتسهيل حركة المسافرين عبر منفذ حتّا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، بتوفير كل الإمكانات والتسهيلات اللازمة لضمان تيسير حركة المسافرين والقادمين إلى الدولة عبر منفذ حتّا الحدودي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وتقديم أفضل الخدمات لاستقبال الزوار عبر منافذ دبي وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، وبما يكفل التيسير على الضيوف ويضمن راحتهم.

كما وجّه سموه بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل وضع خطة عمل متكاملة تضمن أعلى مستويات الكفاءة في التعامل مع ضيوف دبي ودولة الإمارات القادمين عبر معبر حتّا، وتسهيل إجراءات الدخول والخروج، خصوصاً خلال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك، بما يتناسب مع أهمية المعبر كأحد أهم المنافذ البرية والذي يعتبر شريان ربط مهماً مع سلطنة عمان الشقيقة.

وعملاً بتوجيهات سموه، نظم مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية اجتماعاً تنسيقياً في منفذ حتّا البري بحضور ممثلي الجهات المعنية وشملت: الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي، وجمارك دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، والقيادة العامة للدفاع المدني، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، حيث تم خلال الاجتماع التأكيد على الجاهزية العالية لمنفذ حتّا الحدودي لتقديم أفضل وأجود الخدمات للقادمين إلى الدولة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وتسهيل إجراءاتهم وضمان الانسيابية التامة لحركة المركبات عبر الحدود، فضلاً عن التأكد من جاهزية المعبر لكل الطوارئ وجميع الخدمات التي تضمن الأمن والسلامة لجميع الزوار من سلطنة عُمان الشقيقة.

ويأتي الاجتماع تأكيداً على نهج مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية وسعيه المستمر لرفع مستوى التنسيق مع كل الجهات المحلية والاتحادية المعنية لتعزيز التكامل في ما بينها لضمان أعلى درجات أمن المنافذ وضمان تقديم أفضل الخدمات للمسافرين عبر المنافذ الحدودية لدبي؛ التزاماً بنهج التميز الذي تتبعه دبي بمختلف قطاعاتها وتأكيداً لمكانتها كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news